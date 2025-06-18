Bursa Orhaneli Yangınına Müdahale Devam Ediyor

ORHANELİ’DE YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangınla ilgili olarak havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın, saat 14.37’de Orhaneli ilçesine bağlı Girencik Mahallesi civarında başlamış durumda. İhbar sonrası hemen harekete geçen ekipler, yangına saat 14.45 itibarıyla ilk müdahaleyi gerçekleştirmiş.

GÜÇLÜ EKİP GÖREVE BAŞLADI

Yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte toplamda 242 personel, 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi ve 25 araçla müdahale ediliyor. Yangının daha geniş bir alanı etkilemeden kontrol altına alınabilmesi amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Olayla ilgili tahkikat da başlatılmış durumda.