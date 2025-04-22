Bursa Orhangazi Hastanesine Operasyon Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, sağlam şahıslara engelli raporu verildiği iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyon sonucunda toplam 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında 3 hastane çalışanı yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yaklaşık iki yıl süresince devam etti. Soruşturma kapsamında, ÖTV muafiyetli araç alımı için engelli raporları verildiği iddia edilen Orhangazi Devlet Hastanesi’nde Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINANLAR

Gerçekleştirilen bu operasyonda, 3 hastane çalışanı ile birlikte sağlam oldukları halde engelli raporu alan ve bu raporların alınmasına yardımcı olduğu iddia edilen 10 şahıs gözaltına alındı. Toplamda 13 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadeye alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir doktorun da bulunması dikkat çekti. Böylece, söz konusu iddiaların üzerine gidilmesi sağlanmış oldu.