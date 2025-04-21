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Bursa Orkestrası “Ulusal Egemenlik” Konseri

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KONSERİ

Bursa Oda Orkestrası, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinlikleri kapsamında bir konser gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Bursa’da Zaman Sanat Zamanı” projesi altında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bu etkinliğin şefliğini Elif Ceyda Sert üstlendi.

GENÇ YETENEKLER SAHNEDE

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel olarak yapılan konserde, genç müzisyenlere de fırsatlar sunuldu. Seçmelerle belirlenen Cemre Ada Özkaya, Arda Çaşka, Aslı Günay, Nil Ünan ve Raha Farmani, Bursa Oda Orkestrası ile birlikte sahne aldı. Orkestra, dinleyicilere çeşitli klasik müzik eserleri sundu.

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