Bursa Otoparkında Yangın Çıktı, 8 Araç Zarar Gördü

OTOPARKTA YANGIN ÇIKTI

Bursa’da bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen yangında toplamda 8 araç zarar gördü. Yangında 7 araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, 1 aracın ise hafif hasar aldığı belirtildi. Osmangazi ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin açık otoparkında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Araçların alev aldığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına 20 dakikada müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda, 7 otomobil tamamen tahrip olurken, yalnızca 1 aracın hafif zarara uğradığı kaydedildi. Olayla ilgili yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla araştırma başlatıldığı bildirildi.