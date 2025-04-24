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Bursa Sivaslılar Derneği Konseri Gerçekleşti

KONSERİN DETAYLARI

Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, “Uzun İnce Bir Yoldayım” isimli bir konser düzenledi. Bu etkinlikte solistler Emirhan Kartal ve Seher Çelik sahneyi paylaştı. Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti ve şef Uğur Kaya tarafından yönetildi.

Gecede, İstanbul Devlet Halk Müziği Korosu ile birlikte birçok solist, halk ozanı ve şair Aşık Veysel’in eserlerinden oluşan zengin bir repertuvara yer verdi. Konserde “Kara toprak”, “Uzun ince bir yoldayım”, “Güzelliğin on para etmez” ve “Keklik” gibi tanınmış türkülere müzikseverler de eşlik etti. Solistler ve koro, sanatseverler tarafından büyük bir coşkuyla alkışlandı.

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