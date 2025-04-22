Bursa Siyahı İncir, Etkilenmediğini Belirtti

ZİRAİ DONUN ETKİLERİ

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan zirai don olaylarının Bursa’nın en önemli ihracat ürünü olan siyah inciri (Bursa siyahı) pek etkilemediğini aktardı. Yazgan, nisan ayında meydana gelen zirai don hadisesinin birçok bölgede ciddi hasarlar bıraktığını ve özellikle meyvelerde olumsuz etkiler yaratığını ifade etti. Tüm meyvelerin aynı seviyede etkilenmediğine dikkat çeken Yazgan, bazı bölgelerin zirai dondan korunduğunu belirtti.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE ETKİLER

Bursa özelinde deveci ve santa maria armutları ile birlikte Bursa siyahı, şeftali ve nektarin gibi ürünlerin üretiminde yoğunlaşma olduğunu belirten Yazgan, farklı ürünler ve bölgeler arasında değişken etkilenmeler yaşandığını söyledi. Sahada yapılan incelemelere değinen Yazgan, “Çukur bölgelerde don zararı gözüküyor. Sert çekirdekli grubu dediğimiz şeftali ve nektarin bazı çeşitlerinde ürün mevcut. Özellikle geç dönem meyvelerde herhangi bir hasar görünmüyor” diye konuştu.

BURSA SİYAH İNCİRİ ÜZERİNE BEKLENTİLER

Yazgan, Bursa’nın en önemli ihracat ürünü olan Bursa siyah incirinde ciddi bir ürün kaybı beklemediklerine vurgu yaparak, “Hala sürgünleri tamamlamadığı için büyük bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Geçen yıl Bursa siyahında 18 bin ton civarında ihracat gerçekleştirdik. Bu özel bir ürün ve sürekli artan bir talep görüyor. Üreticilerimizin Bursa siyah incirinden elde ettikleri gelirlerin daha da artacağına inanıyorum. Bursa’da tarımı yapılabilecek bir ürün sorulursa, ben her zaman siyah inciri tercih ederim” ifadelerini kullandı.