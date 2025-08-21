Bursa Su Kesintileri Açıklandı

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER DUYURULDU

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 21 Ağustos günü Bursa’da yaşanacak su kesintilerini açıkladı. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belli saat dilimleri içerisinde etkili olacak. Peki, sular ne zaman geri gelecek? İşte BUSKİ tarafından belirtilen su kesintisi saatleri…

SU KESİNTİLERİ NİLÜFER İLÇESİNDE

Nilüfer ilçesinde planlanan su kesintisi, 22 Ağustos 2025 tarihine yönelik olarak yapılacak. Başlangıç zamanı 22/08/2025 14:00, bitiş zamanı ise 22/08/2025 18:00 olarak belirlenmiştir. Kesim tarihi 21/08/2025 14:00 olarak duyurulmuştur. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle, Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi ve çevresinde su kesintisi gerçekleşecek. Vatandaşların tedbirli olmaları rica ediliyor.

OSMANGAZİ’DE SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Osmangazi ilçesinde ise planlanan su kesintisi, 21 Ağustos 2025 tarihinde 17:00 ile 19:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kesim tarihi de 21/08/2025 17:00 olarak belirlenmiştir. Çiftehavuzlar Mahallesi 4. ÇALIŞKAN Sokak ve civarında arızadan dolayı su kesintisi uygulanacak. Eğer çalışma daha erken tamamlanırsa, suyun bildirilen zamandan daha önce verilmesi söz konusu olabiliyor. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli olmaları ve musluklarını kontrollü bir şekilde kullanmaları önem arz ediyor.