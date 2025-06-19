Bursa Su Kesintileri Duyuruldu

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeler konusunda Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Haziran tarihi için bir duyuru yaptı. Kesintiler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belli saat aralıklarında etkili olacak. Vatandaşların merak ettiği ise, suların ne zaman ve saat kaçta geleceği.

PLANLANAN SU KESİNTİSİ TARİHLERİ

Osmangazi İlçesi C4_D30 Alt bölgesindeki Panayır Mahallesi’nde su kesintisi 19 Haziran 2025 tarihi için planlandı. Başlangıç saati 16:45, bitiş saati ise 17:45 olarak belirtilirken, bu bölgedeki kesim 19:45’te gerçekleşecek. Arıza nedeniyle kesinti uygulanacak ve çalışmanın erken tamamlanması durumunda, sular daha önce verilebilecek. Bu nedenle vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekiyor.

Yeni Karaman Mahallesi’nde de benzer bir kesinti söz konusu. Osmangazi İlçesi C4_B09 Alt bölgesinde, 1.Acar Sokak ve civarında 19 Haziran 2025 tarihinde saat 16:30 ile 17:30 arasında su kesintisi yapılacak. Yine burada da çalışmaların erken tamamlanması durumunda suların bildirilen zamandan önce geleceği ifade ediliyor. Vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.