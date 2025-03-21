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Bursa Su Kesintisi 21 Mart’ta Olacak

BURSA SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

Bursa’da 21 Mart günü yaşanacak su kesintisi ile ilgili bilgiler Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından açıklandı. Kesintilerin gerçekleşeceği ilçeler arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl bulunuyor. Bu ilçelerde su kesintileri, belirli saat dilimlerinde etkili olacak.

SU KESİNTİSİ SAATLERİ NELER?

Kesintilerin ne zaman sona ereceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BUSKİ’nin resmi internet sitesinden bu konuda güncel bilgilere ulaşmak mümkün. 21 Mart su kesintisi saatleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için BUSKİ’nin internet sitesini kontrol etmek gerekiyor.

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