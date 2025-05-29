Bursa Su Kesintisi Açıklandı

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 29 Mayıs tarihinde Bursa’da su kesintisi gerçekleşecek ilçeleri açıkladı. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat dilimlerinde etkili olacak. Bu durum, bölgede yaşayanların su ihtiyacı için önceden tedbir almasını gerektiriyor.

YILDIRIM İLÇESİ SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi’ndeki su kesintisi planı, 29 Mayıs 2025 tarihinde 16:00’da başlayıp 17:00’de sona erecek. Kesintinin sebebi olarak arıza gösteriliyor. Kesintiden etkilenecek bölgede, “Kütüphane Sokak ve Civarı” yer alıyor. Çalışmaların daha önce tamamlanması durumunda suyun, belirtilen saatten daha erken verilebileceği bilgisi verildi. Bu nedenle, vatandaşların musluklarını dikkatli kullanmaları öneriliyor.

OSMANGAZİ İLÇESİ SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Osmangazi İlçesi, Emek Adnan Menderes bölgesinde de bir su kesintisi planlandı. 29 Mayıs 2025 tarihinde 14:15’te başlaması beklenen kesinti, 16:15’te sona erecek. Bu kesintinin sebebi, bölgedeki arıza olarak açıklandı. Kesinti sırasında Beşevler Mahallesi’nin Başarı Sokak ve civarında su hizmeti verilemeyecek. Bu durum, bölgedeki vatandaşlara aydınlatıcı bir bilgi sağlıyor ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor.