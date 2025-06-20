Bursa Su Kesintisi Açıklandı

BURSA’DA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Haziran günü Bursa’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat dilimlerinde etkili olacak. Şimdi, suların ne zaman geleceği hakkında detaylar.

YILDIRIM’DA SU KESİNTİSİ ZAMANLARI

Planlanan kesintiler arasında Yıldırım ilçesi de yer almakta. Arabayatağı Mahallesi 1. Sarıgül Sokak ve civarında “ariza” nedeniyle 20 Haziran 2025 tarihinde saat 18:00 ile 19:00 arasında su kesintisi uygulanacak.

BEYAZIT MAHALLESİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Diğer bir planlı kesinti, Beyazıt Mahallesi 1. Özoglu Sokak ve çevresinde yer alıyor. Bu bölgede de “ariza” nedeniyle 20 Haziran 2025 tarihinde 19:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesi üzerinden güncel su kesintileri hakkında bilgiye ulaşmak mümkün.