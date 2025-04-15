Bursa Su Kesintisi Bilgileri Yayınlandı

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Nisan’da su kesintisi olacak bölgeleri açıkladı. Kesintinin yaşanacağı ilçeler arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl bulunuyor. Bu ilçelerde, belirli saatlerde suyun kesileceği duyuruldu.

SU KESİNTİLERİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Peki, sular ne zaman geri gelecek? BUSKİ, su kesintileriyle ilgili detayları internet sitesinde yayımlıyor. 15 Nisan’da etkili olacak su kesintilerinin saatleri ve diğer güncel bilgiler için BUSKİ’nin resmi web sitesinden ulaşmak mümkün. Bu nedenle, su kesintilerinin ne zaman sona ereceği hakkında güncel bilgilere erişmek önem taşıyor.