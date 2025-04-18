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Bursa Su Kesintisi Bilgisi Yayınlandı

BURSA’DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 18 Nisan tarihinde Bursa genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler içinde etkili olacak. Vatandaşlar, su kesintileri hakkında yatırım bilgi sahibi olabiliyor.

SU KESİNTİLERİ HAKKINDA DETAYLAR

Bursa’da yaşanacak su kesintileri için BUSKİ’nin internet sitesinden güncel bilgiler sağlanıyor. Su kesintilerinin yaşanacağı saatler ve bölgelere dair detaylar, Bursa’nın su hizmetlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla paylaşılmakta.

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