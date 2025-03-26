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Bursa Su Kesintisi Detayları Açıklandı

Bursa su kesintisi bilgileri açıklandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 26 Mart tarihinde Bursa’nın bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını bildirdi. Bu kesintiler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli zaman dilimlerinde etkili olacak. Peki, su ne zaman ve saat kaçta geri gelecek? İşte BUSKİ’nin 26 Mart su kesintisi detayları…

SU KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Bursa’daki su kesintileri hakkında en güncel bilgiler, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) resmi web sitesinde yayınlanıyor. Bu sayede, su kesintilerinin ne zaman sona ereceğine dair bilgi almak da mümkün olacak. Kesintilerin süresi ve saat aralıkları ile ilgili detaylar, BUSKİ tarafından sağlanıyor.

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