Bursa Su Kesintisi Duyuruldu

BURSA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Bursa’da su kesintisi bulunan yerler artık açıklandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Ağustos tarihinde Bursa’nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Kesintiler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler içinde etkili olacak. Vatandaşlar, suların ne zaman ve saat kaçta geleceğini merak ediyor. İşte BUSKİ tarafından 16 Ağustos için belirlenen su kesintisi saatleri.

NİLÜFER İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Planlanan başlangıç tarihi 16/08/2025 saat 16:10 olan kesinti, 16/08/2025 saat 17:30’da sona erecek. Balat Mahallesi Faruk Baykal Cadde ve civarında “ariza” nedeniyle, 16.08.2025 tarihinde 16:10 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Çalışmanın daha erken tamamlanması durumunda sular, bildirilenden önce verilebileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları isteniyor.

OSMANGAZİ İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Osmangazi ilçesinde ise planlanan başlangıç tarihi 16/08/2025 saat 16:00 olarak belirlenmiş. Kesinti, 16/08/2025 saat 17:15’te sonlanacak. Alemdar Mahallesi Yılmaz Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 16.08.2025 tarihinde 16:00 ile 17:15 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Bu çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular, belirtilen zamandan daha önce verilebileceğinden vatandaşların dikkatli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekiyor.