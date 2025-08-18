Bursa Su Kesintisi Duyuruldu

BURSA’DA SU KESİNTİLERİ İLAN EDİLDİ

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 18 Ağustos günü Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat aralıklarında etkili olacak. Vatandaşlar, suların ne zaman ve saat kaçta geleceğini merak ediyor. İşte BUSKİ’nin 18 Ağustos su kesintisi saatleri.

OSMANGAZİ İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ BİLGİSİ

Osmangazi ilçesinde su kesintisi için planlanan başlangıç tarihi 18 Ağustos 2025 saat 10:10. Planlanan bitiş tarihi ise 18 Ağustos 2025 saat 11:30. Veysel Karani Mahallesi Veda Sokak ve çevresinde, “ARIZA” çalışması nedeniyle bu tarihler arasında su kesintisi yaşanacak. Çalışmanın erken tamamlanması halinde sular bildirilen zamandan daha önce gelebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları öneriliyor.

YILDIRIM İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ BİLGİSİ

Yıldırım ilçesinde ise planlanan su kesintisi başlangıç tarihi 18 Ağustos 2025 saat 16:20. Bitiş tarihi ise 18 Ağustos 2025 saat 18:20 olarak belirlenmiş durumda. Vakıf Mahallesi Vişne Sokak ve çevresinde, “ARIZA” çalışması nedeniyle bu tarihler arasında su kesintisi uygulanacak.