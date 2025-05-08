Bursa Su Kesintisi Duyuruldu

BURSA’DA SU KESİNTİSİ DUYURULDU

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 8 Mayıs tarihinde Bursa’nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat aralıklarında etkili olacak. Vatandaşlar, “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusuyla BUSKİ’nin duyurduğu bilgilere yöneliyor.

DEĞİRMENÖNÜ MAHALLESİ SU KESİNTİSİ

Su kesintisi ile ilgili detaylar, BUSKİ’nin resmi internet sitesinde yer alıyor. Yapılan açıklamalara göre, Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi’nde 08 Mayıs 2025 tarihinde, saat 08:00 ile 18:00 arasında su kesintisi uygulanacak. Kesinti, Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi ile Ankara Yolu Caddesi arasında gerçekleşecek. “Tedbirli olunması rica olunur.” ifadeleri ile vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

KARAMAZAK MAHALLESİ SU KESİNTİSİ

Bir diğer su kesintisi ise Yıldırım İlçesi Karamazak Mahallesi’nde yaşanacak. Bu kesinti, 08 Mayıs 2025 tarihinde 15:30 ile 17:00 saatleri arasında, Karamazak Mahallesi İncisigüzel Sokak ve çevresinde arıza nedeniyle uygulanacak. Ayrıca, “Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.” uyarısı da yapılmakta.