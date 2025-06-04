Bursa Su Kesintisi Duyuruldu

BURSA’DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 4 Haziran tarihinde Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler arasında etkili olacak. Vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte BUSKİ’nin duyurduğu 4 Haziran su kesintisi saatleri.

YILDIRIM DEĞİRMENLİKIZIK SU KESİNTİSİ

Yıldırım ilçesindeki Değirmenlikızık Mahallesi’nde, 04/06/2025 tarihinde saat 15:30 ile 17:30 arasında su kesintisi gerçekleşecek. Bu kesinti, G1_H_Gec Alt Bölgesinde bulunan Ferda Sokak ve Maltepe, Yeşilyayla, Zümrütevler Mahalleleri civarında bir arıza nedeniyle yapılacak. Çalışmaların daha kısa sürede tamamlanması durumunda, sular daha erken verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları öneriliyor.

YEŞİLYAYLA SU KESİNTİSİ

Yıldırım ilçesindeki Yeşilyayla Mahallesi’nde, 04/06/2025 tarihinde saat 13:30 ile 15:30 arasında su kesintisi uygulanacak. Bu durum, C2_D11 Alt Bölgesindeki Ertuğrul Sokak ve çevresindeki arıza nedeniyle oluşuyor. Benzer şekilde, çalışmaların erken tamamlanması halinde, sular bildirilen saatlerden önce verilebileceği için vatandaşların dikkatli olması ve musluklarını kontrollü kullanması gerektiği vurgulanıyor.