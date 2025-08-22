Bursa Su Kesintisi Duyuruldu Bugün

Haberler

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Ağustos günü Bursa’da su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri açıkladı. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat aralıklarında etkili olacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte BUSKİ’nin 22 Ağustos su kesintisi saatleri…

MUSTAFAKEMALPAŞA’da su kesintisi başlangıç tarihi 22/08/2025 saat 15:45, bitiş tarihi ise 22/08/2025 saat 18:00 olarak belirlenmiştir. “Adalet, Cumhuriyet, Barış, Atatürk mahalleleri şebeke arızası nedeniyle 22.08.2025 tarihinde 15:45 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.” Arızanın giderilmesi durumunda sular erken verilecektir.

OSMANGAZİ’de planlanan su kesintisi ise 22/08/2025 saat 16:00’da başlayacak ve 19:00’da sona erecek. “Kirazlı Mahallesi Uludağ 1. Oteller Bölgesi ve civarında arıza nedeniyle 22/08/2025 tarihinde 16:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.” Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular, bildirilen zamandan daha önce verilebiliyor. Bu yüzden vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları önemli.

