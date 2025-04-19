Haberler

Bursa Su Kesintisi Duyuruldu. Buski 19 Nisan’da Kesinti Olacak

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Nisan tarihinde Bursa’da meydana gelecek su kesintileri ile ilgili bilgileri paylaştı. Bu kesintiler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler içinde etkili olacak.

SU KESİNTİLERİNE DAİR DETAYLAR

Suların ne zaman ve saat kaçta geleceğine dair bilgiler ise Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesinde ilan edilmektedir. Güncel su kesintilerine ulaşmak için BUSKİ’nin resmi web sayfasını kontrol etmeniz gerekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaelispor’un Süper Lig’e Yükselişi Kutlandı

Kocaelispor taraftarları, takımlarının Süper Lig'e yükselmesini İzmit Kent Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı da etkinlikte yer aldı.
Haberler

Karaman’da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Karaman'da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, olayın detayları araştırılıyor. Yetkililer olaya müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.