Bursa Su Kesintisi Duyuruldu. Buski 19 Nisan’da Kesinti Olacak

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Nisan tarihinde Bursa’da meydana gelecek su kesintileri ile ilgili bilgileri paylaştı. Bu kesintiler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler içinde etkili olacak.

SU KESİNTİLERİNE DAİR DETAYLAR

Suların ne zaman ve saat kaçta geleceğine dair bilgiler ise Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesinde ilan edilmektedir. Güncel su kesintilerine ulaşmak için BUSKİ’nin resmi web sayfasını kontrol etmeniz gerekiyor.