Bursa Su Kesintisi Duyurusu Yapıldı

BURSA’DA SU KESİNTİLERİ İLANI

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 16 Haziran günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat aralığında etkili olacak. Su kesintilerinin saatleri ve detayları ise şöyle belirlenmiştir.

PLANLANAN SU KESİNTİLERİ

KARACABEY SUBAŞI bölgesinde, 16 Haziran 2025 tarihinde 10:00 ile 17:00 saatleri arasında şebeke çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlar bu süre zarfında su ihtiyacını planlamalıdır.

NİLÜFER ÇAMLICA bölgesinde ise, 16 Haziran 2025 tarihinde 08:30 ile 18:00 saatleri arasında arıza çalışması nedeni ile su kesintisi yapılacaktır. C2 _ B _ 22 Alt Bölgesindeki Çamlıca Mahallesi ATA Caddesi ve çevresinde gerçekleştirilecek bu çalışmalar, beklenenden daha önce tamamlanabilir. Bu nedenle, vatandaşların musluklarını kontrollü kullanması önem arz ediyor.

Kesintilere ilişkin genel bilgi ve güncellemeler için BUSKİ’nin internet sitesi sürekli olarak güncellenmektedir. Bu nedenle, özellikle kesintinin yaşanacağı saatlerde dikkatli olunması gerekiyor.