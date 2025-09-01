Bursa Su Kesintisi İlan Edildi

Bursa’da su kesintisi yaşanacak yerler açıklandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Eylül tarihinde hangi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. Kesintiler OSMANGAZİ, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat dilimlerinde etkili olacak. Peki, sular ne zaman geri gelecek? İşte BUSKİ tarafından açıklanan 1 Eylül su kesintisi saatleri.

İNEGÖL İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Planlanan başlangıç tarihi: 01/09/2025 09:30

Planlanan bitiş tarihi: 01/09/2025 14:00

Kesim tarihi: 01/09/2025 09:30

Açıklama: İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde müteahhit firma tarafından ana hatta yapılan zarar nedeniyle 09:30 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi gerçekleşecektir.

OSMANGAZİ İLÇESİ KESİNTİSİ DUYURUSU

Planlanan başlangıç tarihi: 01/09/2025 17:00

Planlanan bitiş tarihi: 01/09/2025 19:00

Kesim tarihi: 01/09/2025 17:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 01/09/2025 tarihinde 17:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmaların daha hızlı tamamlanması durumunda, sular belirtilen zamandan önce de verilebiliyor. Bu nedenle, vatandaşların önlem alması ve muslukları dikkatli kullanması önemlidir.