Bursa Su Kesintisi İlan Edildi

Bursa’da su kesintisi yaşanacak yerler açıklandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Eylül tarihinde hangi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. Kesintiler OSMANGAZİ, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat dilimlerinde etkili olacak. Peki, sular ne zaman geri gelecek? İşte BUSKİ tarafından açıklanan 1 Eylül su kesintisi saatleri.

İNEGÖL İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Planlanan başlangıç tarihi: 01/09/2025 09:30
Planlanan bitiş tarihi: 01/09/2025 14:00
Kesim tarihi: 01/09/2025 09:30
Açıklama: İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde müteahhit firma tarafından ana hatta yapılan zarar nedeniyle 09:30 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi gerçekleşecektir.

OSMANGAZİ İLÇESİ KESİNTİSİ DUYURUSU

Planlanan başlangıç tarihi: 01/09/2025 17:00
Planlanan bitiş tarihi: 01/09/2025 19:00
Kesim tarihi: 01/09/2025 17:00
Açıklama: Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 01/09/2025 tarihinde 17:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmaların daha hızlı tamamlanması durumunda, sular belirtilen zamandan önce de verilebiliyor. Bu nedenle, vatandaşların önlem alması ve muslukları dikkatli kullanması önemlidir.

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

