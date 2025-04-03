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Bursa Su Kesintisi İlçeleri Açıklandı

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Nisan tarihinde Bursa’da su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri duyurdu. Su kesintileri bugün belirli saatler içerisinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde etkili olacak. Bu durum, Bursa halkı için gündelik yaşamı olumsuz yönde etkileyebiliyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa’daki su kesintileri ve ne zaman sona ereceğine dair bilgiler, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. 3 Nisan su kesintisiyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için ilgili siteyi ziyaret etmek faydalı olacaktır. Bu bilgiler, suyun ne zaman geleceği konusunda netlik sağlamaktadır.

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