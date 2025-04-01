Bursa Su Kesintisi İlçeleri Açıklandı

BURSA SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

Bursa’da su kesintisi olan yerler açıklandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Mart tarihinde şehirde su kesintisi yaşanacak bölgeleri bildirdi. Kesintiler Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat dilimlerinde etkili olacak.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Peki, sular ne zaman gelecek, saat kaçta geri dönecek? Bu konuya dair detaylar BUSKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanıyor. İşte 1 Mart tarihli su kesintisi ile ilgili güncel bilgiler ve saatler…