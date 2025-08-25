BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN SONLANACAK?

“Bursa su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu, sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında en fazla sorgulanan başlıklardan biri haline geldi. Vatandaşlar, 25 Ağustos tarihli Bursa su kesintisi ile ilgili detayları öğrenmek için BUSKİ’nin duyurularını dikkatlice takip ediyor. “25 Ağustos Bursa su kesintisi hangi mahalleleri kapsıyor?” sorusunun cevabı ise netleşti. Hasanağa Mahallesi’nin yanı sıra çevresindeki diğer bölgelerde de su basıncı düşüklüğü yaşanabileceği belirtiliyor. BUSKİ, vatandaşların bu durumdan etkilenmemeleri için önceden hazırlık yapmaları gerektiğini ifade ediyor.

NİLÜFER İLÇESİ SU KESİNTİSİ DETAYLARI

25 Ağustos tarihli Bursa su kesintisi, Nilüfer ilçesinde yürütülen içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su dağıtımında geçici aksaklıklara neden oluyor. BUSKİ’nin yaptığı açıklamaya göre, kesinti sabah saat 09.00’da başlayıp akşam saat 18.00’e kadar sürebiliyor. Bu süre içerisinde suyun tamamen kesilmesi veya basıncın oldukça düşük olması mümkün. 25 Ağustos Bursa su kesintisi duyuruları BUSKİ tarafından paylaşıldı. Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde farklı mahallelerde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, “Bugün Bursa’da su kesintisi var mı?” ve “Sular ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor.

NİLÜFER İLÇESİ SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

1. Hasanağa Mahallesi

Kesinti Tarihi: 22 Ağustos – 25 Ağustos 2025

Saat Aralığı: 09:00 – 18:00

Açıklama: Mevcut içme suyu hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle Hasanağa Mahallesi ve çevresinde zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

2. Odunluk Mahallesi

Kesinti Tarihi: 25 Ağustos 2025

Saat Aralığı: 13:45 – 15:45

Açıklama: C4B01 Alt Bölgesi ve çevresinde arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar zamanında tamamlanırsa sular, belirtilen süreden önce verilebilir.

OSMANGAZİ İLÇESİ SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

1. Namık Kemal Mahallesi (Bahçe Sokak)

Kesinti Tarihi: 25 Ağustos 2025

Saat Aralığı: 16:15 – 17:15

Açıklama: Bahçe Sokak ve çevresinde arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşların dikkatli su kullanmaları öneriliyor.

2. Dürdane Mahallesi (Köy Yolu Caddesi)

Kesinti Tarihi: 25 Ağustos 2025

Saat Aralığı: 12:10 – 15:10

Açıklama: Arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Erken tamamlanma durumunda su daha önce verilebilir.

3. Alemdar Mahallesi (Soylu Sokak ve çevresi)

Kesinti Tarihi: 25 Ağustos 2025

Saat Aralığı: 16:00 – 18:00

Açıklama: Arıza nedeniyle planlı su kesintisi gerçekleştirilecektir. Belirtilen saatten önce su verilebilir.

4. Namık Kemal Mahallesi (İkinci kesinti)

Kesinti Tarihi: 25 Ağustos 2025

Saat Aralığı: 15:30 – 17:00

Açıklama: Mahalledeki ikinci kesinti Bahçe Sokak ve çevresini etkileyecektir. Aynı uyarılar geçerlidir.

BURSA SU KESİNTİSİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN