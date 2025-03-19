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Bursa Su Kesintisi Olan İlçeler Açıklandı

Bursa’da Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Mart günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin etkili olacağı bölgeler arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçeleri bulunuyor ve kesintiler belirli saatlerde gerçekleşecek.

Su Kesintilerinin Saat Aralıkları

Bu su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ise oldukça merak ediliyor. “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusuna yanıt arayanlar için BUSKİ, 19 Mart su kesintisi saatlerini duyuruyor. Bursa’daki su kesintileri hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için BUSKİ’nin internet sitesi takip edilmekte.

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