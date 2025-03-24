Bursa Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Açıklandı

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 24 Mart tarihinde Bursa’da su kesintisi olacak ilçeleri açıkladı. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belli saatler içinde gerçekleşecek. Bu durum, vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

KESİNTİLERİN SAATLERİ NELER?

Su kesintileri için detaylı bilgiye BUSKİ’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün. Kesintilerin hangi saat diliminde gerçekleşeceği merak ediliyor. İşte BUSKİ’nin 24 Mart su kesintisi saatleriyle ilgili önemli bilgiler. Güncel durum ve kesintiler için BUSKİ’nin resmi internet sayfası takip edilmelidir.