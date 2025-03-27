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Bursa Su Kesintisi Yerleri ve Saatleri

Bursa’da Su Kesintisi Bilgisi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Mart itibarıyla Bursa’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Su kesintileri özellikle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli aralıklarla gerçekleşecek.

Su Kesintisi Saatleri Nedir?

Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ve saat kaçta suyun geri geleceği ise merak ediliyor. Detaylı bilgileri Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesinde bulabilirsiniz. İşte 27 Mart su kesintisi detayları ve güncel saatler…

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