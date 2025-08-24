Haberler

Bursa TB Meclis Başkanı Vefat Etti

CENAZE TÖRENİ ULU CAMİ’DE DÜZENLENDİ

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Aytav Aydın Tavukçuluk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın’ın cenazesi toprağa verildi. Ulu Cami’de düzenlenen cenaze töreninde, merhum başkanın eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip gerçekleştirilen törene yoğun katılım oldu.

Cenaze törenine Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, siyaset ve iş dünyası temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ilçe oda-borsa başkan ve yöneticileri, Bursa TB üyeleri, yakınları ve birçok vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından, Mehmet Aydın’ın cenazesi Ahmet Paşa Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Kürek Şampiyonası Tamamlandı

Edirne'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, yaklaşık 400 sporcu ile tamamlandı. Fenerbahçe, 19 ve 17 yaş altı kategorilerinde şampiyonluk kazandı; ödüller yerel yetkililerce verildi.
Haberler

Kırmızı Et Ürünlerinde Tağşiş Devam Ediyor

Türkiye'de kırmızı et ürünlerinde, köfte ve sucuk gibi gıda maddelerinde kanatlı etleri ve organ etlerinin kullanımı devam ediyor, cezalar etkili olmuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.