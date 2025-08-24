Bursa TB Meclis Başkanı Vefat Etti

CENAZE TÖRENİ ULU CAMİ’DE DÜZENLENDİ

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Aytav Aydın Tavukçuluk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın’ın cenazesi toprağa verildi. Ulu Cami’de düzenlenen cenaze töreninde, merhum başkanın eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip gerçekleştirilen törene yoğun katılım oldu.

Cenaze törenine Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, siyaset ve iş dünyası temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ilçe oda-borsa başkan ve yöneticileri, Bursa TB üyeleri, yakınları ve birçok vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından, Mehmet Aydın’ın cenazesi Ahmet Paşa Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.