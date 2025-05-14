Bursa Teknik Üniversitesi, Arı Ekmeği Patenti Aldı

ARĞI EKMEĞİNE YENİ UYGULAMALAR

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, arı ekmeğinin endüstriyel ve tıbbi alanda kullanımını kapsayan bir buluş ile ABD’den patent aldı. BTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu buluşun arkasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Aycan Yiğit Çınar, Biyomühendislik Bölümü’nden Doç. Dr. Gökçe Taner, Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Meral Akkoyun Kurtlu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli kalp damar cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Faruk Toktaş yer alıyor.

YENİ BİR BİYOKOMPOZİT GELİŞTİRİLDİ

Söz konusu buluş, “Arı Ekmeği Vasıtasıyla Antimikrobiyal Aktivitesi Geliştirilmiş Polimer Biyokompozitler ve Bunların Üretim Yöntemi” adını taşıyor ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ardından Amerikan patentini de kazanıyor. Bu ürünlerden elde edilecek biyokompozit nanolifler, özellikle yapay damarlar, protezler, doku destek materyalleri, kanama durdurucular ile yara enfeksiyonları ve açık yaralar için bakım ürünlerinde kullanılabilecek. Aynı zamanda, immünsüpresif veya organ nakli hastaları için de uygun olabiliyor.

EĞİTİM KURUMUNUN BAŞARISI VURGULANDI

Açıklamada yer alan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, bu buluşla akademisyenlerin bilimsel bilgi birikimlerini somut çıktı haline dönüştürdüğünü belirtti ve uluslararası patent alma başarısını kutladı. Prof. Dr. Çağlar, “Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik odaklı bu başarılar, üniversitemizin vizyonu, bilimsel üretkenliği ve topluma katkı hedeflerinin en somut göstergelerindendir.” ifadelerini kullandı.