Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Patent Aldı

BÜYÜK BİR BAŞARI: PATENT ALINDI

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, yüksek teknolojili enerji depolama üzerine geliştirdikleri projeye ABD’den patent aldı. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve Dr. Yasin Altın, “Poliakrilonitril/Polivinil Alkol Bazlı Gözenekli Karbon Nanofiber Elektrotların Üretimi” başlıklı çalışmalarına Türk Patent ve Marka Kurumunun ardından ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından da patent verildi. Bu proje, enerji depolama sistemlerinin geleceği olarak kabul edilen süperkapasitörler için yüksek performanslı ve esnek elektrot malzemesi geliştirmeyi amaçlıyor.

SÜPERKAPASİTÖRLERİN PERFORMANSINI ARTIRIYOR

Geliştirilen bu yeni teknoloji sayesinde, enerji depolayabilen ve hızlı şarj olma özelliğine sahip süperkapasitörlerin kapasitesi yüzde 64 artırıldı. Ayrıca, bu sisteme dayanan enerji depolama teknolojileri sayesinde şarj süreleri dakikalara düşme potansiyeli taşıyor. Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, bu yeni malzemenin, geleneksel şarj sistemlerine nazaran çok daha hızlı şarj ve deşarj olabilme özelliğine sahip olduğunu, yüksek enerji ve güç yoğunluğuna sahip süperkapasitörlerin performansını ciddi oranda iyileştirdiğini vurguladı.

Bedeloğlu, buluşun dikkat çekici yönünün üretim tekniği olduğunu belirtti ve araştırmada özel bir “elektro-eğirme” yöntemi kullanılarak hibrit nanofiberler üretildiğini ifade etti. Dr. Öğretim Üyesi Yasin Altın, patentli malzemenin esnek, hafif ve serbest durabilen yapıya sahip olmasının gelecekteki teknolojiler için ideal olduğunu dile getirdi. Altın, “Esneklik, genellikle performanstan ödün vermeyi gerektiriyordu. Bugün bu dengeyi değiştiriyoruz” diyerek geliştirdikleri teknolojinin giyilebilir elektronikler ve akıllı saatler gibi cihazlar için büyük milat olacağını belirtti.

GELECEKTEKİ TEKNOLOJİLER İÇİN HAZIRLIK

Bu buluş, bükülebilir yapı sayesinde, katlanabilir cihazların enerji ihtiyacını artık tek bir katı bataryaya bağlı olmadan, esnek yüzeyler üzerinden kesintisiz bir şekilde karşılayabilme imkanı sağlıyor. Böylece, süperkapasitör destekli elektrikli ve hibrit araçların şarj sürelerinin kısalması bekleniyor. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, geliştirilen bu teknolojinin gelecek için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, akademisyenleri bu başarılarından dolayı tebrik etti.