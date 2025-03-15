Bursa Tekstil Sektörü Güçlenmeye Devam Ediyor

BURSA’NIN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE GÜÇLENME VURGUSU

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Tekstil Konseyi üyeleriyle bir araya gelerek Bursa’nın teknik ve fonksiyonel tekstil üretiminde daha iyi bir seviyeye ulaşması gerektiğini belirtti. Burkay, bu doğrultuda hayata geçirilen BUTEKOM’un mükemmeliyet merkezleriyle sektöre önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Tekstil Konseyi, BTSO çatısı altında sektörün tüm dinamiklerini bir araya getiren bir yapıda, iş dünyasının eğitim merkezi Bursa Business School’da istişare toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Burkay, Türkiye’deki oda ve borsalar arasında ilk kez BTSO bünyesinde kurulan sektörel konseyin, projelerin ortaya çıkmasında önemli bir platform olduğunu dile getirdi.

POTANSİYELİ ARTIRMAK GEREKİYOR

Burkay, Bursa ve Türkiye’nin tekstil alanında yüzyıllardır var olan güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı ve bu potansiyelin ekonomik kalkınmada en önemli itici güç olduğunu söyledi. 1961’de kurulan ilk OSB’nin ardından Bursa’nın tekstil sektöründe önemli bir konum elde ettiğini belirten Burkay, sektörün bu potansiyelini daha da güçlendirmesi gerektiğini kaydetti. Dijital dönüşümün getirdiği yeniliklere değinen Burkay, “Artık toplumların öncelikleri değişiyor, tüketici tercihleri farklılaşıyor. Sektörümüz de bu dönüşüme uyum sağlamalı ve üretim süreçlerini bu doğrultuda şekillendirmelidir” dedi.

Başkan Burkay, tekstil ve hazır giyim sektörünün dünya ihracatının yüzde 4’ünü oluşturduğunu ve sektörün dış ticaret hacminin yaklaşık 875 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Mekan tekstili, giyim tekstili ve teknik tekstillerin sektörün ana dallarını oluşturduğunu belirten Burkay, teknik ve fonksiyonel tekstillerde hedeflenen seviyeye ulaşılamadığını açıkladı. “Bu alanda daha iyi olmak zorundayız. Dünya bu konuda önemli adımlar atıyor, özellikle ABD ve Almanya ciddi üreticiler. Bizde de bilgi ve birikim var. Ancak üretimi ve teknolojiyi artırmak için sektörümüzü regülasyonlarla desteklemeliyiz. Bu, öncelikli bir konu” dedi.

BUTEKOM’UN ULUSLARARASI ÇALIŞMALARI

Teknik tekstil mükemmeliyet merkezini bünyesinde bulunduran BUTEKOM’un bu vizyon doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade eden Burkay, “BUTEKOM çatısı altında teknik tekstil alanında birçok uluslararası çalışma yürütüyoruz. Merkezimiz, proje ve teknik destekten numune üretimine, teknik raporlamadan eğitim ve organizasyonlara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Firmalarımızı merkezimizin sunduğu teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa’nın tarih boyunca tekstilin merkezi olduğunu ve yenilikçi üretim anlayışıyla dünyanın önemli tedarik merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti. Uğur, küresel tedarik zincirindeki dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve yeni pazarlara açılma konularına odaklanmanın gerekliliğini vurguladı. “Firmalarımız arasındaki sinerjiyi artırarak ortak projeler geliştirmeli, kümelenme modelleri ile ölçek ekonomisinin avantajlarından daha fazla yararlanmalıyız” dedi.

GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ KÜLTÜRÜ

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa’nın tekstil sektöründe güçlü bir işbirliği kültürü barındırdığını dile getirdi. İsmail Kuş, BTSO’nun sektöre yönelik birçok projeyi hayata geçirdiğini ve tekstil alanında 6 UR-GE projesi gerçekleştirdiklerini vurguladı. Kuş, fuarcılık ve alım heyeti çalışmalarıyla firmaların uluslararası pazarlara açılmasını desteklediklerini belirterek, “Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla hareket etmeli ve firmalarımızın projelerden daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız” dedi.

ORTAK AKIL ÇALIŞMALARI

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, BTSO öncülüğünde kurulan konseyin, kentin tüm dinamiklerini bir araya getiren önemli bir platform olduğunu söyledi. Uçkun, konseyin gerçekleştirilen strateji arama çalıştayları sonucunda yol haritalarını belirlediklerini belirtip, “Sektörümüzün ortak aklını harekete geçirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

ÇALIŞMA GRUPLARI KURULDU

BTSO 5. Meslek Komitesi Başkanı Davut Gürkan, yapılan çalıştaylar ve istişare toplantıları sonrası önemli projelerin hayata geçirildiğini aktardı. Gürkan, BTSO’nun BUTEKOM ve mesleki eğitim alanındaki projeleriyle sektöre önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bursa İl Müdürü Aydın Bakoğlu, Türkiye’nin tekstil alanında güçlü birikime sahip olduğunu ve kamu kurumları olarak sektörle birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti. Tekstil Konseyi toplantısında, ayrıca “Teknik Tekstil ve İnovasyon Çalışma Grubu” ile “Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu” oluşturuldu ve sektörün geleceği için yeni çalışmalar başlatıldı.