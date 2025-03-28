Bursa Terminali’nde Bayram Yoğunluğu Artıyor

Ramazan Bayramı tatiline yaklaşırken Bursa Terminali’nde yoğunluk gözlemleniyor. Otobüs firmaları, artan talebi karşılamak için ek seferler düzenliyor. 9 günü değerlendirmek amacıyla yola çıkanlar arasında memleketine gidecek olanlar ve tatil için Akdeniz ile Ege sahillerine yönelenler bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram tatilini 9 güne çıkarmasıyla terminallerde hareketlilik arttı.

YOĞUN YOLCU TALEBİ

Bayram süresince akraba ziyaretleriyle birlikte tatil planları yapan aileler, Bursa Otobüs Terminali’ni dolduruyor. Bu yoğunluğa yanıt vermek amacıyla otobüs firmaları, ek sefer düzenliyor. Hem memleket ziyaretleri hem de tatil için tercih edilen Akdeniz ve Ege kıyılarına yönelenlerin sayısının arttığı gözlemleniyor. Firma yetkilileri, dönüşlerde de benzer bir yoğunluğun yaşanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle bayramı şehir dışında geçirenlerin dönüş için son gün beklememeleri gerektiği vurgulanıyor.

BİLET ALIM YÖNTEMLERİ

Online bilet almanın sağladığı kolaylıklar üzerine de yorum yapan Pamukkale Turizm Bursa Bölge Müdürü Hamit Ocak, “Bayram tatiline özel seferlerimiz ile de yolcularımızın yoğun istek ve taleplerini yerine getiriyoruz. Yeni güzergah ve seferlerimiz de eklenmeye devam ediyor. Beklediğimiz yolcu sayısına ulaştık. Şu anda düzenlediğimiz ek seferlere yolcu alıyoruz. Bayrama sayılı günler kaldı. Yolcularımız tatile Cuma günü itibariyle çıkmaya hazırlanıyor. Artık eskisi gibi terminallerde kalabalık olmuyor. Herkes biletini internet üzerinden alıyor. Biz de burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnternetten, uygulamamız üzerinden bilet satın almaları daha hızlı ve kolay oluyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ocak, otobüslerin dolmasına yakın ek seferler düzenlediklerini belirterek, “Vatandaşları mağdur etmemeye özen gösteriyoruz. Dönüşlerde de aynı şekilde ek seferlerimizi ayarlıyoruz. Ancak 1 gün önce dönüşler sağlanırsa, iyi olur. Son gün yine yoğunluk yaşanabilir. Biz firma olarak gelen konuklarımıza bütün Pamukkale konforunu sunuyoruz” ifadelerini kullandı.