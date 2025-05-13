Bursa Ticaret Borsası Romanya’da B2B Programları Düzenledi

BURSA TİCARET BORSASI B2B PROGRAMLARINA KATILDI

Bursa Ticaret Borsası, “Gıda UR-GE” Projesi çerçevesinde Romanya ve Bulgaristan’da düzenlenen B2B programlarına katılım gösterdi. Borsa’nın yaptığı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 12 firma ve 18 temsilciden oluşan heyet, iki ülkede alıcı firmalarla birebir görüşmeler yaptı.

FİRMA TEMSİLCİLERİ ALICI FİRMALARLA GÖRÜŞTÜ

Gıda UR-GE Heyet Başkanı ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Silmez, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu, Romanya Ticaret Baş Müşaviri Hasan Oktay Duygun, Ticaret Müşaviri Mehmet Naci Akdoğan ve Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Çağatay Başer’in de bulunduğu programlarda, firma temsilcileri alıcı firmalarla görüşmeler yaptı. Zeytin ve zeytinyağından dondurulmuş gıdaya, sebze meyveden turşu çeşitlerine kadar geniş ürün yelpazesi, iki ülkedeki profesyonel alıcılara tanıtıldı. Bu etkinlikler sayesinde firmalar, Avrupa pazarına açılma yolunda somut adımlar atarak yeni ihracat bağlantıları oluşturdu. Heyet, Romanya programı kapsamında Türkiye’nin Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan’ı makamında ziyaret etti. Ayrıca Romanya Türk İş Adamları Derneği (TIAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirilerek, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve özellikle gıda sektöründeki potansiyel iş birlikleri ele alındı.

TİCARET HACMİ 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Gıda UR-GE Heyet Başkanı Emrah Silmez, Bursa ile Romanya ve Bulgaristan arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti. Romanya ve Bulgaristan’ın, Avrupa Birliği pazarı içinde stratejik geçiş noktalarına sahip iki ülke olduğunu vurgulayan Silmez, “Bursa Ticaret Borsası olarak, sadece ülkemizde değil, yurt dışında da üyelerimize yeni ticaret alanları açmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu doğrultuda firmalarımızın Avrupa pazarında daha görünür ve aktif olması adına bu etkinlikleri çok önemsiyoruz.” şeklinde ifade etti.

Silmez, Gıda UR-GE Projesi’nin sunduğu imkanların firmalar için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti ve şunları ekledi: “Amacımız sadece ürünlerimizi tanıtmak değil, üyelerimizi sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaştıracak kalıcı iş birlikleriyle bir araya getirmek. Bursa Ticaret Borsası olarak Dubai’de olduğu gibi şimdi de Avrupa pazarında üyelerimize rehberlik ediyoruz. Bu temaslar, firmalarımızın ihracat vizyonunu genişletmesi açısından çok değerli. Önümüzdeki süreçte hem Avrupa’da hem de farklı hedef ülkelerde benzer faaliyetleri artırarak, Bursa’nın gıda ihracatını çok daha güçlü ve kalıcı bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz.”