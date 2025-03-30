Bursa Trafik Polislerinden Bayram İkramı Sürprizi

TRAFİK EKİPLERİNDEN TATLI SÜRPRİZ

Bursa’nın Harmancık ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, trafik ekipleri bayram nedeniyle yola çıkan sürücülere tatlı bir sürpriz yaparak şeker ve kolonya ikramında bulundu. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Bursa-Balıkesir yönüne giden araçları durduran ekipler, hem ikramda bulundu hem de kimlik sorgulaması yaptı. Bu uygulama ile bayram coşkusunu yollara taşıyan ekipler, sürücülerin güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşmalarını sağlarken, bayramın geleneksel tatlarından da sunarak hoş bir jest gerçekleştirdi.

UZUN YOLCULUKLARDA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Özellikle uzun yola çıkan sürücülerin yüzünü güldüren bu uygulama, yorgunluklarını hafifletmelerine yardımcı oldu. Ekiplerin bu anlamlı davranışı, sürücülerden büyük takdir topladı. İkram sırasında, trafik ekipleri sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda da bulundu. Bu, hem bayram atmosferini güçlendirdi hem de güvenli sürüşün önemini vurguladı.

AMACININ BİRLİK VE BERABERLİK OLDUĞU BELİRTİLDİ

Harmancık İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, gerçekleştirilen bu etkinliğin amacının bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmak, sürücüleri emniyet kemeri ve hız limitine uymaları konusunda uyarmak olduğunu belirtti. Böylelikle olası kazaların önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edildi. Yetkililer, tüm sürücülere kazasız ve mutlu bir bayram geçirmeleri dileklerini iletti.