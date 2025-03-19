Bursa Ulu Cami’ye Yeni Ramazan Mahyası

RAMAZAN MAHYASINDA DEĞİŞİKLİK

İslamiyetin önemli mabedi olan 626 yıllık Bursa Ulu Cami’ye asılan Ramazan mahyası yenilendi. İlk 15 gün için belirlenen ‘Allah iyilik yapanları sever’ yazısının yerini, Kelime-i Tevhid olan ‘La İlahe İllallah Muhammedün Resullullah’ aldı. Osmanlı döneminden günümüze kadar süregelen mahya asma geleneği, bu yıl da usta isimler tarafından sürdürülüyor.

USTALARIN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul, Edirne ve Bursa’da yoğun bir çalışma yürüten mahya ustası Kahraman Yıldız, Ramazan ayının ikinci yarısı için hazırlıklara devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa’ya getirilen Kelime-i Tevhid, ustalar tarafından caminin minareleri arasına asılıyor.

KAHRAMAN YILDIZ’DAN AÇIKLAMALAR

Bu mesleği 50 yıldır icra eden Kahraman Yıldız, “Zorlu hava şartları bizleri etkiliyor. Ama her şartta devam etmek zorundayız. Emekli olmama rağmen, yeni ustalar yetişmediği için çalışmaya devam ediyorum. Edirne’den Bursa’ya geldik, İstanbul’daki bazı camilerimiz ise hâlâ kaldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde böyle bir değişim yapmak bizi mutlu ediyor” dedi.

BURSA İL MÜFTÜSÜ’NDEN AÇIKLAMA

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, “Ramazan ayının yarısına geldik. Bursa İl Müftülüğü tarafından belirlenen ‘Allah İyilik Yapanları Sever’ yazılı mahya indirildi. Bu akşamdan itibaren geri kalan 14 günde ise Kelime-i Tevhid olacak. Yıldırım Sultan Bayezid Han’ın bizlere emaneti olan Ulu Cami’de Kahraman ustanın çalışmalarına tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.