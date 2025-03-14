Bursa Uludağ’da 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması

14 MART TIP BAYRAMI KUTLANDI

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı, Bursa Tabip Odası ile birlikte düzenlediği etkinlikte 14 Mart Tıp Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Tören, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleşti ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaşı, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlendi.

HEKİMLERİN BAŞARISI VURGULANDI

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar tıp fakültesinin sahip olduğu değere dikkat çekti. 50 yıllık üniversite tarihinde tıp hocalarının önemli bir rol oynadığını belirten Rektör Yılmaz, Türkiye’nin modernleşme sürecinde tıbbın yeri ve önemini vurguladı. “Hekimlerimiz, teknolojinin getirdiği sert dönüşümü kendi mesleğine adapte etmeye ve aynı zamanda ülkenin ve insanlığın hizmetine sunma yönünde büyük bir başarıya imza atıyorlar” diyerek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

SORUMLULUKLARIMIZ DEVAM EDİYOR

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Atatürk’ün sağlık alanındaki reformlarının modern Türkiye’nin temeli olduğunu ifade etti. “Günümüz sağlık sisteminde birçok zorlukla karşı karşıyayız. Ancak bizler, hastalarımızın sağlığı için fedakarlıktan kaçınmıyor ve meslek ahlakını rehber ediniyoruz” diyerek, sağlık çalışanlarının sorumluluklarını vurguladı. Coşkun, pandemiler ve yoğun çalışma saatlerine rağmen, insanlığa olan sorumlulukların devam edeceğini belirtti.

GELECEK DOKTORLARINA TAVSİYELER

Dekan Coşkun, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler geleceğin hekimleri olarak bilimin ışığında ilerleyen, insan hayatına dokunmaya hazırlanan birer meşale taşıyorsunuz” ifadesini kullandı. Tıp eğitimini zorlayıcı olarak değerlendiren Coşkun, “Her zorluk sizi daha donanımlı, daha güçlü ve daha bilinçli bir hekim yapıyor” diyerek öğrencilere sabırlı olmalarını ve vicdanlarını kaybetmemelerini tavsiye etti. Program, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Murat Civaner’in “14 Mart Tıp Öğrencilerinindir” başlıklı konuşmasının ardından sona erdi.