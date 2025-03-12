Bursa Uludağ Üniversitesi 50. Yılını Kutluyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 50. yıl kutlamaları

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kuruluşunun 50. yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, eğitim bilimci ve yazar Doç. Dr. Özgür Bolat, üniversitenin son konuğu oldu. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Doç. Dr. Bolat “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” başlıklı sunumuyla dikkat çekti.

REKTÖR YARDIMCISI’NDAN AÇIKLAMALAR

Etkinlik öncesinde kısa bir konuşma yapan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, BUÜ’nün Türkiye’nin 50. yılını dolduran köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirtti. 50. yıl boyunca farklı etkinliklerin sürdüğünü, özellikle 11 Nisan’daki kuruluş günü için özel bir kutlama yapılacağını ifade etti. Çiftçi, “Yıl boyunca birçok akademik, sanatsal ve sportif faaliyet düzenliyoruz. Bu etkinlikler için geniş bir ekip çalışıyor. Bursa’nın tarihi ve güzel ortamında üniversitemizin yarım asır doldurmasını kutlamak için gayret gösteriyoruz. Doç. Dr. Özgür Bolat’a da 50. yıl etkinliği kapsamında yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

İNTERAKTİF SUNUM VE İÇERİK

Doç. Dr. Özgür Bolat, dinleyicilerle etkileşimli bir sunum gerçekleştirdi. Günümüz bireylerinin bireysel başarılarla mutluluğu yakalamaya çalıştığını belirten Bolat, bunun sürekliliği için sürekli başarılı olunması gerektiğini dile getirdi. Çocuk yetiştirmenin öncelikle bireyin kendini yetiştirmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Bolat, “Kazanmaya bağlı bir mutluluk sürdürülebilir değildir. Öğretmen veya aile ne kadar çok ödül kullanırsa, çocuk o kadar performans odaklı olur ve kolay işleri tercih eder. Bu durum gelişimi durdurur” diye konuştu.

Büyük ilgi gören seminer, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.