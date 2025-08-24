Bursa Uludağ Üniversitesi (BAÜ) Şeftali Bahçesi

UNİVERSİTE KOLEKSİYON BAHÇESİ YÜKSEK ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından oluşturulan koleksiyon bahçesinde toplamda 120 çeşit şeftali ve nektarin ağacı yer alıyor. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümran Ertürk, fakülteye ait olan arazide şeftali yetiştiriciliği yaptıklarını belirtiyor. Öğrencilerin mezuniyet sonrası hayata daha iyi hazırlanmaları ve Bursa iklimine uygun çeşitlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan bahçede, 500’den fazla nektarin ve şeftali ağacı bulunuyor. Ertürk, “120 çeşitten oluşan koleksiyon bahçemiz var. İspanya’daki ıslahçı firmadan geldi. Bu çeşitlerin Bursa şartlarındaki adaptasyonu denenerek bölgeye uygun olanlarının yetiştiriciler tarafından tercih edilip üretilmesi için çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerine yer veriyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE YETİŞTİRİCİLER İÇİN GELİŞİM ÇALIŞMALARI

Bahçelerinde nektarin, basık şeftali, beyaz, sarı ve kırmızı etli şeftali gibi birçok türün bulunduğunu vurgulayan Ertürk, “Ayrıca bu bahçede üreticilerin şeftali ağaçlarına uygulayacağı terbiye sistemlerini oluşturabilmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. 8 farklı şeftali ağacında terbiye sistem uygulandı. Bu sistemlerden en iyileri üreticilere tavsiye edildi” dedi. Bursa’nın geçmişte şeftali üretimiyle öne çıktığını hatırlatan Ertürk, “Eskiden Bursa şeftali üretimi ile bilinirdi ama Çanakkale’ye kaptırdı. Bursa’yı tekrar şeftalisiyle anılır hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

TATLI ŞEFTALİLER SANIYOR

Ertürk, bu çeşitlerin olgunlaşması halinde aşırı tatlı bir lezzet sunduğunu ifade ederken, “Sert iken bile tatlı olan şeftalilerimiz. 120 çeşidin hepsi Bursa içi uygun değil. Uygun olanları, verimli olanları Bursalı çiftçiler bahçelerinde üretiyor” dedi. Ayrıca bahçelerinde Bursa’da üretimi yapılmayan sanayiye uygun 10 çeşit sarı şeftali bulunduklarına dikkat çekerek, “Amaç sanayiye yönelik yeni bahçelerin kurulması ve konserve ile sanayi için ürün tedariki sağlayarak ekonomiye katkı değer oluşturmak. Yunanistan, yılda 500 bin ton sanayilik şeftali üretiyor ve işleyerek ihraç ediyor. İşlenmiş şeftali ihracatı biz de yapabiliriz. Bursa üretim ve sanayisi açısından buna çok müsait” dedi.

ÖĞRENCİLERİN HASAT DENEYİMİ

Bahçelerinde hasadın haziran ayında başlayıp eylül ayı sonuna kadar sürdüğünü paylaşan Ertürk, “4 ay şeftali hasat ediyoruz. Bu sezonun uzaması açısından, 4 ay boyunca taze ürün sağlanması açısından önemli” şeklinde ekliyor. Ertürk, fakültede 15 Haziran’dan itibaren staj programlarının başladığını belirtti ve “İkinci sınıf öğrencileri çiftlik stajı yapıyor. 9 bölümün öğrencileri hasat ediyor. Eylül sonuna kadar sürüyor. Öğrenciler nektarin ve şeftali çeşitlerini tanıyorlar. Şeftalide ne var hasadı nasıl yapılıyor görmüş oluyorlar” ifadelerini aktarıyor.

Elde edilen ürünleri kampüs içindeki satış noktalarında sunduklarını ifade eden Ertürk, “Satılmadığı zamanlarda meyve suyuna ya da marmelata işleniyor. İlaç kullanımını hasat başladıktan sonra kesiyoruz. Az ilaç kullandığımız için doğala yakın, az ilaçlı ürünümüz oluyor. Bu durum ağaçlara hastalık ve zararlıların bulaşmasına yol açıyor ama biz bunu göze alarak ilaçlama yapmıyoruz” diye açıklamada bulunuyor.