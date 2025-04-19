Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Yenilendi

GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ YENİLENDİ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi, Göğüs Hastalığı Polikliniği’nin devlet desteği ve hayırsever bağışlarla kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirildiğini duyurdu. Bu poliklinik, sadece Bursa’nın değil, Güney Marmara Bölgesi’ndeki hastalara da hizmet veriyor ve bu nedenle yenileme çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Üniversite Yönetimi, yoğun talep gören birimlerden biri olan Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ni modern hale getirmek için devlet ve iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde önemli bir destek almayı başardı.

PROJEYE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Yenilenen polikliniğin açılış törenine, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile birlikte rektör yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı ve çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Tören öncesi kısa bir konuşma yapan Rektör Yılmaz, projeye katkıda bulunanlara teşekkür etti. Yılmaz, “Hastanemiz, hepimizin göz bebeği ve bütün poliklinikler bizim için çok kıymetli. Burası da uzun zamandır yenilenmeyi bekliyordu. Destekleri için Ömer Pirge’ye ve Bursa Ticaret Borsası yönetimine çok teşekkür ediyoruz.” dedi. Ayrıca, devletin kendilerine sağladığı bütçeyi etkin bir şekilde kullanmaya çalıştıklarını ve bağışçıların katkısının bu noktada büyük önem arz ettiğini vurguladı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, polikliniğin yenilenmesi sürecinde önemli adımlar attıklarını belirtti. “Projemize Züleyha hocamın aracılığıyla Pirge ailesi ile başladık. Başta diğer bağışçılar ve üniversite yönetiminin destekleriyle bu güne geldik. Yaşadığımız sevinci tarif etmek mümkün değil.” ifadelerini kullandı. Polikliniğin, 30 yılı aşkın bir süredir beklenen bir ihtiyaç olduğunu belirten Coşkun, emeği geçen herkese teşekkür etti.

EĞİTİM VE SAĞLIĞA VERİLEN ÖNEM

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, eğitim ve sağlık gibi toplumsal faydayı esas alan projelere önem verdiklerini ifade etti. Pandemi döneminde de BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne destek verdiklerini hatırlattı. Törende söz alan Pirge Bıçakları Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Pirge ise hayırlı bir işe katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Törenin ardından davetliler, yenilenen poliklinikte incelemelerde bulundu.