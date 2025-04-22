Bursa Uludağ Üniversitesi İle CademDigital İşbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi ile CademDigital yeni mezunlar ve meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik eğitim sağlamak amacıyla bir işbirliği protokolü imzaladı. Rektörlük B Salonunda düzenlenen imza törenine, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, CademDigital CEO’su Nedret Kademli, BUÜ MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, meslek yüksekokulu müdürleri ve CademDigital yöneticileri katıldı.

EĞİTİM KALİTESİNE VURGULANDI

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Program akreditasyonları son sürat devam ediyor. Hem eğitim kalitesi hem de araştırma geliştirme olarak önlisans programlarımız ve meslek yüksekokullarımız kurumsal akreditasyona hızla müracaat etmeye başladılar. Meslek yüksekokullarımız ve önlisans programlarımız doğrudan uygulamaya dönük olduklarından dolayı bizim için çok kıymetli. İstihdama katılma hızı genellikle dört yıllık fakültelerimizden daha hızlı, öğrenci sayısı itibariyle en fazla meslek yüksekokulu öğrencisine sahibiz. Bu sebeple doğrudan Bursa’nın ve Türkiye’nin ekonomisine güçlü bir beşeri sermaye kazancı demek. Hocalarımız uygulamaya çok yakın oldukları için sektörle firmalarla çok yakınlar. Bu ilişkinin şekillenmesinde başta siz olmak üzere emeği geçen tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Protokolün hepimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

CademDigital CEO’su Nedret Kademli de, sektör deneyiminin akademik ortamla buluşacağı eğitim programının, öğrencilere teorik bilgi sunmanın ötesinde doğrudan uygulamaya yönelik tecrübe kazandırmayı amaçladığını belirtti. Kademli, “Amacımız gençleri sektöre hazır teknik becerilerle donatmak” dedi.

Protokol çerçevesinde meslek yüksekokulu öğrencileri ve yeni mezunlar, ücretsiz temel CAD & CAM eğitimi alma fırsatına sahip olacak. Bu işbirliği ile meslek yüksekokulu öğrencilerini sektöre hazır hale getirip, Türkiye’nin mühendislik alanındaki dijitalleşme sürecine katkıda bulunmak hedefleniyor.