Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Bayramlaşma Etkinliği

BAĞLI KÜLTÜR GELENEĞİ

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) bayramlaşma geleneği devam ediyor. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan bayramlaşma töreni, akademisyenler ve personel tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

REKTÖRÜN KONUŞMASI

Törende katılımcılarla tek tek bayramlaşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kısa bir konuşma yaptı. Ramazan ayının yavaş yavaş sona erdiğine dikkat çeken Rektör Yılmaz, “Bayramın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi” dileğinde bulundu.

YARDIMCI REKTÖRLER VE İKRAM

Törende yer alan Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Genel Sekreter Mehmet Aydemir ve ekipleri de katılımcılarla bayramlaştı. Program, çikolata ve kolonya ikramıyla tamamlandı.