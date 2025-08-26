Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Yangın Çıktı

BURSADA YANGIN ALAARMI

Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bir yangın patlak verdi. Korkutan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Nilüfer ilçesi Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde akşam saatlerinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler hızla yayılmaya başlarken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yangın kampüs alanına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın başarıyla kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine dair polis ekipleri tarafından inceleme süreci başlatıldı.