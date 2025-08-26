Haberler

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Yangın Çıktı

BURSADA YANGIN ALAARMI

Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda bir yangın patlak verdi. Korkutan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Nilüfer ilçesi Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde akşam saatlerinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler hızla yayılmaya başlarken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yangın kampüs alanına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın başarıyla kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine dair polis ekipleri tarafından inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Uyuşturucu Operasyonu, 21 Obje Ele Geçirildi

Develi'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 gram esrar, 38 kök kenevir ve 21 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Haberler

Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ş. ise hızla yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.