Bursa Üniversitesi (BUÜ) Töreni Yapıldı

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDEN TEŞEKKÜR TÖRENİ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ve gelenekselleşen “Başarılı Akademisyenlere Teşekkür Töreni” etkinliğinin yedincisi yapıldı. Tören, akademisyenlerin yüksek katılımıyla, BUÜ’nün bilimsel başarılarındaki artışı gözler önüne serdi. Etkinliğin açılışında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin proje performansları üzerinde durdu. Rektör Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri sıralamasında 10., Türkiye genelinde ise 11. sırada olmanın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

BAŞARILARIN GELECEKTE DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Rektör Yılmaz, elde ettikleri başarıların daha başlangıç olduğunu vurgulayarak; “Q1 ve Q2 yayın ivmelerimiz ve diğer temel göstergelerdeki yükselişimiz, araştırma üniversitelerinin neredeyse tamamına yakınından daha iyi durumda. Aradaki mesafeyi kapatıp hızla yukarı doğru gideceğiz. 2024 rakamlarıyla yaptığımız çalışma, 2025’te çok daha parlak sonuçlar getirecek. Akademisyenlerimizin giderek artan katkısı ve sayısı da bunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

IVMENİN ÖNEMİ VURGULANDI

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, kazanılan ivmenin önemine dikkat çekerek; “Q1 yayınlarımızın 20 civarından 37’ye yükselmesi, üniversitenin bu konuyu ne kadar ciddiye aldığını ve benimsediğini gösteriyor. Her seferinde grubumuz daha kalabalıklaşıyor. Üniversitemizin bilimsel alanda görünen yüzü olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

REKOR KIRILDI

BUÜ’nün bilimsel yayın ve proje performansını her ay izlediklerini aktaran BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, temmuz ayında 37 adet Q1 yayın ile yeni bir rekora imza atıldığını açıkladı. Ayrıca, etkinliğin amacını ve süreçlerini kısaca aktaran Karaca, akademisyenlere üniversiteye yaptıkları değerli katkılardan dolayı teşekkür etti.