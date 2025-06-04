Bursa Valiliği, Bayramda Trafik İçin Tedbirler Aldı

BAYRAM DÖNEMİNDE TRAFİK TEDBİRLERİ ALINDI

Bursa Valiliği, bayram süresince yaşanabilecek kaza ve trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla ‘kamyon, çekici ve tanker’ geçişlerine 2 gün boyunca izin verilmeyeceğini duyurdu. Kurban Bayramı tatili esnasında, özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin artacağı göz önünde bulundurularak, gerekli trafik tedbirleri alındı. Vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri, trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacı ile belirlenen tedbirler Bursa Valiliği tarafından yazılı olarak açıklandı.

TARİH VE GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “04 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00’dan 06 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00’e kadar Ankara ili yönüne, Anadolu (O4) otoyolu İstanbul’dan Ankara’ya kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul’dan Sakarya ili Akyazı İlçesine kadar, D-100 karayolu İstanbul’dan Bolu ili Gerede ilçesine kadar, D-750 karayolu Bolu ili Gerede ilçesinden Ankara’ya kadar, İzmir istikametine; O5 (Gebze-İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir gibi illerden itibaren, D-200 karayolu Ankara’dan Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar, D-260 karayolu Eskişehir ili Sivrihisar’dan Afyonkarahisar’a kadar, D-300 karayolu ise Afyonkarahisar, Uşak gibi illerden itibaren geçerli olacak. Antalya yöresinde D-650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur illerinin katılımlarıyla belirlenen güzergahlar üzerinde kamyon, çekici ve tanker araçların geçişine izin verilmeyecek. Bu düzenleme trafik düzeni ve güvenliğine katkı sağlayacaktır.”

İSTİSNAİ DURUMLAR BELİRTİLDİ

Ancak, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar ile dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ve akaryakıt ürünlerini taşıyan kamyon, çekici ve tanker türündeki araçların tedarik süreçlerinde aksaklık olmaması için bu araçlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, acil durumlarda ise ana arterler üzerinde mümkün olan en kısa süreyle istisnai olarak seyir izlemelerine izin verilecek.