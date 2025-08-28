Haberler

Bursa Valiliği, Yangınla Mücadelede Devam Ediyor

BURSA’DA ORMAN YANGINI MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bursa Valiliği, Yenişehir ilçesindeki orman yangınına yönelik yapılan müdahalelerin sürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, “28 Ağustos Perşembe günü saat 13.45’te, Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde orman yangını ihbarı alınmıştır” denildi. Yangının tamamen kontrol altına alınması için çaba gösteren ekipler, “Yangına; 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile müdahale edilmektedir” ifadesine yer verdi. Yangınla mücadele çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor.

YANGIN MÜDAHALESİNE YOĞUN KATILIM

Ekiplerin, Yangının kontrol altına alınması için uğraşlarının yoğun bir şekilde sürdüğü kaydedildi. Açıklamaya göre, mevcut kaynaklar ve ekipmanların etkin bir şekilde kullanılması, yangının daha hızlı bir biçimde kontrol altına alınmasını sağlıyor.

