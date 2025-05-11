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Bursa Valisi Ayyıldız, Anneler Günü’nü Kutladı

VALİ AYYILDIZ’DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Ayyıldız, mesajında karşılıksız sevgileri, bitmek bilmeyen fedakarlıkları ve sonsuz sabırlarıyla çocuklarını büyüten, hayata hazırlayan tüm anneleri en kalbi duygularla kutluyor. Annelerin, merhametin, şefkatin ve özverinin sembolü olduğunu dile getiren Ayyıldız, “Evladına sevgisini hesapsızca sunan, onun için her türlü zorluğa göğüs geren annelerimiz, hayat yolculuğumuzda bizlere hem rehber hem de sığınaktır.” açıklamasında bulundu.

ANNELİK MAKAMININ KUTSAL DEĞERİ

Ayyıldız, sevgili Peygamberimizin “Cennet, annelerin ayakları altındadır” müjdesinin, annelik makamının ne kadar kutsal ve yüce olduğunu ifade ettiğini vurguladı. Başta vatan için can veren aziz şehitlerin kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutladığını belirtip, ebediyete irtihal etmiş tüm anneleri rahmet, minnet ve dualarla andığını ifade etti.

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