Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Babalar Günü’nü kutladı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, ‘Babalar Günü’ dolayısıyla şehit babaları ve kahraman gazilerle buluştu. Ayyıldız, onların vatan uğruna hayatını feda eden kahramanların bizler için bırakmış olduğu değerli emanetler olduğunu, vakur duruşları ve varlıklarıyla millete güç verdiğini ifade etti. “Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum, ebediyete intikal eden babalarımızı rahmetle anıyorum.” diyen Vali Ayyıldız, baba kavramının sevgi ve güvenin en güçlü sembolü olduğunu belirtti.

BABALAR VE AİLE KURUMLARININ TEMELİ

Ona göre, baba, yuvanın direği ve ailenin kalbidir. Şefkat ve fedakarlığın timsali olan babalar, yürekleri, emekleri ve bilgeleriyle ailelerine her türlü destek ve koruma sağlayarak, evlatlarının huzuru ve geleceği için gayret gösteriyor. Ayyıldız, “Tüm babalarımız her türlü saygı ve övgüyü fazlasıyla hak ediyor.” dedi. Ayrıca, babaların topluma güçlü bireyler kazandırma hususundaki rolüne de değindi. İnsanlık tarihinde anaya ve babaya iyi davranmanın başlıca değerlerden biri olduğunu vurguladı.

DEĞERLERİMİZ VE GÖREVLERİMİZ

İlahi Kelam’dan örnek vererek, ebeveynlere saygılı olmanın önemine işaret eden Ayyıldız, “Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara ‘öf!’ bile deme; onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.” ifadelerini hatırlattı. Bu değerlere sahip çıkan bireyler olarak, beraberinde gelen sorumluluğun gereği olarak, babaların gönüllerini hoş tutmak ve onlara vefa göstermek gerektiğini söyledi. Özellikle, evlatlarını vatan topraklarına emanet eden şehit babalarının kıymetinin altını çizen Ayyıldız, tüm babaların Babalar Günü’nü en içten dilekleriyle kutlarken, Rahmet-i Rahman’a kavuşmuş babaları da dualarla andı.