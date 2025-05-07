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Bursa Valisi Erol Ayyıldız Protokol İmzaladı

BAĞIŞ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Sinanbey Mahallesi’nde yapımı üstlenen Selçuk Armağan tarafından gerçekleştirilecek olan “İnegöl Öznur Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezi” için bir bağış protokolü imzalandı. İmza törenine, Selçuk Armağan, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin de katılım gösterdi.

TEŞEKKÜR VE HAYIR DUALARI

Vali Erol Ayyıldız, projeye sağladığı destekten ötürü Selçuk Armağan’a teşekkür ederken, imzalanan protokolün İnegöl için hayırlı olmasını temenni etti. Bu adım, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir katkı sağlıyor.

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