“Bursa Ve Konya, Domuz Eti Satışı.”

GIDA SEKTÖRÜNDE ŞAŞIRTAN SONUÇLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda sektöründeki taklit ve tağşiş denetimleri, ilginç bulgular ortaya koyuyor. Domuz eti satışının en fazla yapıldığı iller arasında, muhafazakâr kimlikleriyle tanınan Bursa ve Konya’nın öne çıkması, kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yaratıyor. Bu illeri Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana izliyor.

TURİST YOĞUNLUĞU VE SATIŞLAR

Turistlerin yoğun olarak bulunduğu Antalya ve Muğla’da, domuz eti ürünlerinin satışının artışı, turistik talep ile ilişkilendiriliyor. Ancak bazı işletmeler, menülerinde bu ürünlere dair yeterli bilgi vermeden sunum yapıyor. Bu durum, tüketicilerden gelen şikâyetlerin artmasına neden oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerini daha da sıklaştırıyor. Bakanlık, domuz eti bulunan firmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. İşletmelerin ürün içeriklerini doğru bir şekilde beyan etmesi gerektiğini vurgulayan bakanlık, tüketicileri etiketleri dikkatle incelemeleri konusunda uyarıyor. Detaylı listeler, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımlanıyor.